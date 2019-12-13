Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходных

"Завтра в Украине, кроме большинства северных и западных областей, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, послезавтра по всей стране пройдут умеренные дожди, в Карпатах со снегом; в понедельник преимущественно без осадков, лишь в северо-восточной части местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла; в южной части ночью 1-6°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.