Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходных

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 38461 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101781 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135279 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140011 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135489 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168586 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115315 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113488 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110193 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходных

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на выходных

Киев  •  УНН

 • 20709 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине на выходных пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Воздух местами прогреется выше 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Завтра в Украине, кроме большинства северных и западных областей, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, послезавтра по всей стране пройдут умеренные дожди, в Карпатах со снегом; в понедельник преимущественно без осадков, лишь в северо-восточной части местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла; в южной части ночью 1-6°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Украинские Национальные Новости

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