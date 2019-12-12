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Синоптики спрогнозували погоду в Україні до кінця тижня

Синоптики спрогнозували погоду в Україні до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 13 грудня, погода переважно без опадів, у вихідні, 14-15 грудня, часом невеликий дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра без опадів, лише вдень у південній частині та на Закарпатті невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; вночі та вранці в країні, крім західних областей, місцями туман; вдень на заході країни та в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вдень 3-8° тепла)", - повідомили синоптики.

У вихідні в Україні часом невеликий дощ, в Карпатах, в суботу також і місцями в центральних та північних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

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