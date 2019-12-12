Синоптики спрогнозировали погоду в Украине до конца недели

"Завтра без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром в стране, кроме западных областей, местами туман, днем на западе страны и в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму днем 3-8° тепла)", - сообщили синоптики.

В выходные в Украине временами небольшой дождь, в Карпатах, в субботу также и местами в центральных и северных областях с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.