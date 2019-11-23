Синоптики попереджають про сильний вітер на півдні і сході країни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада, у східній і південній частинах країни - пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов'ї - 25 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"23 листопада у східній і південній частинах країни пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов'ї 25 м/с", йдеться у повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок шторму затопило близько 40 баз відпочинку.