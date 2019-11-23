Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге и востоке страны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в восточной и южной частях страны - порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье - 25 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"23 ноября в восточной и южной частях страны порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с", говорится в сообщении.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в Запорожье в результате шторма затопило около 40 баз отдыха.