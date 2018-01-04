Синоптики попередили про значну загрозу сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Карпатах у зв'язку зі снігопадами утримається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, 4 січня, у зв’язку зі снігопадами, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що орієнтовно 31 грудня зійшла лавина об’ємом 12500 кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик. Збитків немає.
Як повідомляв УНН, у гірській частині території Закарпатської області очікується сильний мокрий сніг. У зв′язку з цим в області оголосили штормове попередження.