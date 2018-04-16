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Синоптики попередили про продовження весняного водопілля на річках України

Синоптики попередили про продовження весняного водопілля на річках України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Укргідрометцентр попередив про продовження розвитку весняного водопілля на річках України. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 16 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення:

  • на 4-8 см на Верхньому Дніпрі (Чернігівська область) з подальшим затопленням заплави;
  • на 2-10 см на Пслі біля м. Суми, середній та нижній течії Ворскли, у пониззі Орелі із повільним подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська області);
  • на 5-15 см на Десні, з подальшим затопленням заплав та обтопленням територій та об'єктів, розташованих на заплаві у Чернігівській, Сумській областях та порушенням транспортного сполучення у Городнянському районі Чернігівської області.

Крім того, у верхів'ях Прип'яті очікується повільне зниження рівнів водопільної хвилі та поступове зменшення затоплення територій і господарських споруд в окремих населених пунктах у Ратнiвському районі Волинської областi.

На українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове Одеської області рівні будуть утримуватися на небезпечних відмітках 155-165 см з підтопленням незаселених ділянок міста.

Нагадаємо, 15 квітня синоптики попередили про подальше підвищення рівнів води на річках України.

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