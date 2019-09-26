Синоптики попередили про контрастні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На території України найближчими днями утримається найвищий рівень пожежної небезпеки, при цьому в низці областей вночі - заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, 26-27 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Водночас вночі 26 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.