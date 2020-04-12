Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку у кількох областях і Києві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. 12-13 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що 12-13 квітня по Києву та Київській області також переважатиме висока (4 класу), в Чорнобилі надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

За поточною інформацією ДСНС, станом на 7:00 12 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв на Київщині. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Станом на 7:00 12 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв на Житомирщині локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 2 осередків на загальній площі близько 6 га (за добу ліквідовано 1 осередок на площі близько 2 га).

Нагадаємо, вчора ввечері у Броварах сталася велика пожежа.

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