Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні: температура піде вверх
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Цими вихідними в Україні погода без опадів буде чергуватися з дощами. Температура повітря місцями може сягати 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у суботу, 27 березня, по країні невелика хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.
У неділю, 28 березня, хмарно з проясненнями, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла, у південних областях місцями можливе підняття температури до 15°.
У Карпатах 28 березня мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Погода у Києві та області
У Київській області 27 березня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14° тепла. 27 березня по Києву температура вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°.
На Київщині 28 березня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.