Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные: температура пойдет вверх
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В эти выходные в Украине погода без осадков будет чередоваться с дождями. Температура воздуха местами может достигать 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в субботу, 27 марта, по стране небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.
В воскресенье, 28 марта, облачно с прояснениями, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла, в южных областях местами возможно повышение температуры до 15°.
В Карпатах 28 марта мокрый снег, температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киевской области 27 марта небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла. 27 марта по Киеву температура ночью 0-2° тепла, днем 11-13°.
В Киевской области 28 марта будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.
По данным метеорологов , метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.