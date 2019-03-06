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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В наступні три доби в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 8 березня у Карпатах та північних областях, 9 березня на Лівобережжі місцями невеликий дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вітер південний, 7-12 м/с, завтра вдень у західній частині, 8 березня в Україні пориви 15-20 м/с. Температура завтра вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 12-17°, на півночі Лівобережжя вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла; у п'ятницю та суботу вночі 1-6° тепла (у східній частині 8 березня 1-5° морозу), вдень в Україні 7-14° тепла", - додали синоптики.

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 10° тепла.

Як повідомляв УНН, на заході України оголосили штормове попередження

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