Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"У західних, східних, вдень і в північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Карпатах, вночі і на сході країни з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у південній частині місцями 13-15°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° тепла", - повідомили синоптики.



Крім того у прес-службі додали, що 6-7 березня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в Криму вдень 6 березня дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 6 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°; 7 березня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 11-16°.



"У Києві 5 березня хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°. У Київській області 5 березня хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°", - повідомили УНН.



Синоптики підкреслили, що 6-7 березня на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 6 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; 7 березня вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла.



Як повідомляв УНН, на завтра у двох областях України оголошено штормове попередження.