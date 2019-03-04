Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с , порывы 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 6-11 °, в южной части местами 13-15 °, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5 ° тепла", - сообщили синоптики.



Кроме того, в пресс-службе добавили, что 6-7 марта в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в Крыму днем 6 марта дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с. Температуре 6 марта ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза; днем 4-9 ° тепла, на юге страны до 12 °; 7 марта ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 ° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье 11-16°.



"В Киеве 5 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9° . В Киевской области 5 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°", - сообщили УНН.



Синоптики подчеркнули, что 6-7 марта в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температуре 6 марта ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 4-9 ° тепла; 7 марта ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 ° тепла.



Как сообщал УНН, завтра в двух областях Украины объявлено штормовое предупреждение .