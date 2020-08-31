Синоптики дали прогноз погоди на початок осені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Осінь прийде на захід України з дощами, градом та шквалами, тоді як на решті території буде сухо і спекотно - до 36 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень на крайньому заході значні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 21-27°", - йдеться у повідомленні.
На решті території, як вказано, утримається суха спекотна погода з температурою вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 31-36°, у північних областях 26-32°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.