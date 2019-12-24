Синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні у середу, 25 грудня, коли християни західного обряду відзначають Різдво Христове, очікується дощова погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у наступні дві доби, 25-26 грудня, пройдуть дощі, на заході з мокрим снігом; температура вночі та вдень 2-8° тепла, у західній частині 0-4° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.
У п’ятницю, 27 грудня, часом невеликий дощ, в Україні, крім південно-східної частини, з мокрим снігом, очікується зниження температури на 2-4°.
У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 0-6° морозу.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.