Синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине в среду, 25 декабря, когда христиане западного обряда отмечают Рождество Христово, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в последующие двое суток, 25-26 декабря, пройдут дожди, на западе с мокрым снегом; температура ночью и днем 2-8° тепла, в западной части 0-4° тепла, на юге страны днем 7-12°.
В пятницу, 27 декабря, временами небольшой дождь, в Украине, кроме юго-восточной части, с мокрым снегом, ожидается понижение температуры на 2-4°.
В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-6° мороза.
Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.