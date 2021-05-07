Синоптики дали прогноз погоди на довгі вихідні

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вихідні в Україні супроводжуватиме мінлива - часом з дощами - і вітряна погода. 10 травня очікується підвищення температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози, в Карпатах дощ та мокрий сніг; вдень в Україні посилення вітру до 15-20 м/с; температура вночі 6-11°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 10-15°, на півдні та сході країни 17-22°.

9-10 травня переважно без опадів, лише у східних та південно-східних областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 1-8° тепла, у західних, північних, центральних областях на поверхні грунту заморозки 0-4°; вдень 9 травня 11-17°, 10 травня підвищення температури, крім сходу, на 3-5°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі 7-10°, вдень 12-15°.

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