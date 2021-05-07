Синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 44342 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 120693 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 176184 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178780 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 262760 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 304711 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155737 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142751 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные

Синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные

Киев  •  УНН

 • 25307 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Выходные в Украине будет сопровождать переменная - время от времени с дождями - и ветреная погода. 10 мая ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах дождь и мокрый снег; днем в Украине усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, на юге и востоке страны 17-22°.

9-10 мая преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 1-8° тепла, в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9 мая 11-17°, 10 мая повышение температуры, кроме востока, на 3-5°.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 7-10°, днем 12-15°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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