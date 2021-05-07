Синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Выходные в Украине будет сопровождать переменная - время от времени с дождями - и ветреная погода. 10 мая ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах дождь и мокрый снег; днем в Украине усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, на юге и востоке страны 17-22°.
9-10 мая преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 1-8° тепла, в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9 мая 11-17°, 10 мая повышение температуры, кроме востока, на 3-5°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 7-10°, днем 12-15°.