Синоптики дали прогноз погоди на довгі вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом вихідних - 6-8 березня - сніжна погода в Україні чергуватиметься з погодою без опадів, у неділю очікується сильний вітер. 8 березня очікується незначне підвищення температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Завтра вночі та вранці в Україні, крім північних та більшості західних областей, помірний сніг, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, на півдні та сході країни близько 0°, вдень 0-5° тепла.
У неділю погода без опадів; у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 3-8°, в Карпатах та східних областях 8-13° морозу, вдень 1-6° тепла.
У понеділок в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг; очікується послаблення вітру та незначне підвищення температури.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Доповнення
На Київщині завтра без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 3-7° морозу, вдень 1-3° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.