Синоптики дали прогноз погоди на День святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні у четвер, 19 грудня, очікується погода без опадів, температура найближчої доби на більшості території вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби, 19-21 грудня, в Україні без опадів, лише вдень 21 грудня на Закарпатті, в Карпатах, місцями у південних та центральних областях невеликий дощ. У четвер та п'ятницю у більшості областей, крім півночі, вночі та вранці місцями туман", - повідомили синоптики.
Температура найближчої доби вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні країни до 13°; 20-21 грудня зниження температури на 3-5°.
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