Синоптики дали прогноз погоди на Благовіщення

Деталі

Кінець поточного і початок наступного тижня в Україні будуть супроводжуватися опадами, і очікуються не лише дощі, а й мокрий сніг, прогнозують синоптики.

Так, 4 квітня вночі у південній частині дощі, в Карпатах невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів; вдень в Україні місцями невеликий дощ, у західних областях подекуди з мокрим снігом, на південному сході помірні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла, вдень 7-12°, у західних областях 4-9° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

5 квітня у південних, східних областях та в Криму дощі, окремі грози, 6 квітня - у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у північних областях невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с, вдень 5 квітня у західних областях, 6 квітня у більшості південних, східних та центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 5 квітня вночі від 1° тепла до 4° морозу, у південній частині, 6 квітня в Україні 0-5° тепла; вдень 7-12°, 6 квітня у західних областях 3-8° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

На Благовіщення, 7 квітня, в Україні дощ, у західних та північних областях з мокрим снігом, вночі в Карпатському регіоні, вдень у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значні опади.

8 квітня у північних, західних, вдень і в більшості центральних областей дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 7-8 квітня від 4° тепла до 2° морозу, у південній частині, 8 квітня й у східних областях 1-7° тепла; вдень 8-14°, на сході, 7 квітня і на півдні країни 12-18°, у західних, 8 квітня і в північних областях 4-10° тепла.

До кінця наступного тижня очікуються невеликі дощі, вночі 9 квітня у західних областях з мокрим снігом, 10-12 квітня у східній та південній частині переважно без опадів. Температура коливатиметься від 1° тепла вночі до 18° місцями вдень.

Доповнення

Квітень у Києві почався з температурного рекорду.