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Синоптики дали прогноз погоды на Благовещение

Синоптики дали прогноз погоды на Благовещение

Киев  •  УНН

 • 19270 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине на следующей неделе ожидается дождливая погода, в том числе и 7 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Благовещение. В начале недели станет прохладнее, а к середине недели - температура вернется к 14-18 градусам выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Конец текущей и начало следующей недели в Украине будут сопровождаться осадками, и ожидаются не только дожди, но и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Так, 4 апреля ночью в южной части дожди, в Карпатах небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков; днем в Украине местами небольшой дождь, в западных областях местами с мокрым снегом, на юго-востоке умеренные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла, днем 7-12°, в западных областях 4-9° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

5 апреля в южных, восточных областях и в Крыму дожди, грозы, 6 апреля - в западных областях небольшой дождь и мокрый снег, днем в северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, днем 5 апреля в западных областях, 6 апреля в большинстве южных, восточных и центральных областей местами порывы 15-20 м/с.

Температуре 5 апреля ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части, 6 апреля в Украине 0-5° тепла; днем 7-12°, 6 апреля в западных областях 3-8° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°).

На Благовещение, 7 апреля, в Украине дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом, ночью в Карпатском регионе, днем в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительные осадки.

8 апреля в северных, западных, днем и в большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 7-8 апреля от 4° тепла до 2° мороза, в южной части, 8 апреля и в восточных областях 1-7° тепла; днем 8-14°, на востоке, 7 апреля и на юге страны 12-18°, в западных, 8 апреля и в северных областях 4-10° тепла.

До конца следующей недели ожидаются небольшие дожди, ночью 9 апреля в западных областях с мокрым снегом, 10-12 апреля в восточной и южной части преимущественно без осадков. Температура будет колебаться от 1° тепла ночью до 18° местами днем.

Дополнение

Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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