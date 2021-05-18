Синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби в більшості областей часом дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град, завтра на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині подекуди значні дощі.

19 травня у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°, вдень 14-20°, на крайньому півдні та сході країни 20-25°.

Додамо

Розпогодиться в Україні до вихідних, згідно з прогнозом синоптиків.