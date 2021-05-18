Синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Дощитиме по Україні до кінця робочого тижня, місцями - значні дощі, температура повітря не підніматиметься вище 25 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби в більшості областей часом дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град, завтра на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині подекуди значні дощі.
19 травня у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 8-14°, вдень 14-20°, на крайньому півдні та сході країни 20-25°.
Додамо
Розпогодиться в Україні до вихідних, згідно з прогнозом синоптиків.