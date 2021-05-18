Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Дождливо по Украине будет до конца рабочей недели, местами - значительные дожди, температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток в большинстве областей временами дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град, завтра в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской иногда значительные дожди.
19 мая в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 8-14°, днем 14-20°, на крайнем юге и востоке страны 20-25°.
Добавим
Распогодится в Украине до выходных, согласно прогнозу синоптиков.