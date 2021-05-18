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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 49300 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели

Киев • УНН

 • 35691 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Дождливо по Украине будет до конца рабочей недели, местами - значительные дожди, температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток в большинстве областей временами дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град, завтра в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской иногда значительные дожди.

19 мая в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 8-14°, днем 14-20°, на крайнем юге и востоке страны 20-25°.

Добавим

Распогодится в Украине до выходных, согласно прогнозу синоптиков.

Украинские Национальные Новости

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