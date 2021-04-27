Синоптики дали прогноз погоди до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ще до кінця квітня українців очікує потепління - вже з четверга прогнозується поступове підвищення температури до 22 градусів тепла, хоч і з заморозками вночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, найближчої ночі в більшості областей утримаються заморозки в повітрі 0-3°, у південно-східній частині нічна температура 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, завтра вдень температура 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні до 17°; в Україні без опадів, лише на південному сході вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
На Київщині завтра без опадів. Вночі заморозки у повітрі 0-2°, вдень 10-13° тепла.
29 квітня у південній частині, вдень і в західних областях, 30 квітня на заході та півночі країни короткочасні дощі, на решті території без опадів; температура вночі 1-8° тепла, 29 квітня на поверхні грунту заморозки 0-4°, вдень поступове підвищення температури до 15-22° тепла.
Доповнення
Напередодні, 26 квітня, по Україні випав сніг - світлинами активно ділилися у соцмережах.
Синоптики стверджують: така погода для кінця квітня - не аномалія.