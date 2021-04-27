Синоптики дали прогноз погоды до конца апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Еще до конца апреля украинцев ожидает потепление - уже с четверга прогнозируется постепенное повышение температуры до 22 градусов тепла, хотя и с заморозками ночью. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь в большинстве областей сохранятся заморозки в воздухе 0-3°, в юго-восточной части ночная температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, завтра днем температура 9-14° тепла, на Закарпатье и юге до 17°; в Украине без осадков, лишь на юго-востоке ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
В Киевской области завтра без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем 10-13° тепла.
29 апреля в южной части, днем и в западных областях, 30 апреля на западе и севере страны кратковременные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-8° тепла, 29 апреля на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем постепенное повышение температуры до 15-22° тепла.
Дополнение
Накануне, 26 апреля, по Украине выпал снег - фотографиями активно делились в соцсетях.
Синоптики утверждают: такая погода для конца апреля - не аномалия.