Синоптики дали прогноз на завтра: сира і прохолодна погода утримається
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. По Україні у п'ятницю, 19 березня, утримається дощова погода з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 7 градусів морозу до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 березня по Україні мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі та вранці на дорогах західних областей подекуди ожеледиця, у східній частині місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу.
Погода у Києві та області
19 березня по Києву мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-10 м/с.
Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
У Київській області 19 березня мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.
Погода на вихідні
20 березня по Україні, крім заходу, місцями невеликий мокрий сніг, вдень на півдні місцями невеликий дощ. 21 березня невелика хмарність; без опадів. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.
Вітер 20 березня переважно північно-західний, 21 березня південно-західний, 5-10 м/с.
Температура у західній частині вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 12° морозу, вдень 2-7 тепла; на решті території вночі 20 березня від 1° тепла до 4° морозу, 21 березня (крім півдня) 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині до 9° тепла.