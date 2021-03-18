Синоптики дали прогноз на завтра: сырая и прохладная погода сохранится

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21:00 • 41115 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. По Украине в пятницу, 19 марта, сохранится дождливая погода с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 7 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 марта в Украине переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром на дорогах западных областей местами гололедица, в восточной части местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 3-8 ° мороза.

Погода в Киеве и области

19 марта по Киеву переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с.
Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

В Киевской области 19 марта переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не прийшла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.

Погода на выходные

20 марта по Украине, кроме запада, местами небольшой мокрый снег, днем на юге местами небольшой дождь. 21 марта переменная облачность; без осадков. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер 20 марта преимущественно северо-западный, 21 марта западный, 5-10 м/с.

Температура в западной части ночью 4-9° мороза, в Карпатах и Прикарпатье до 12° мороза, днем 2-7 тепла; на остальной территории ночью 20 марта от 1° тепла до 4° мороза, 21 марта (кроме юга) 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части до 9° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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