Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На вихідних в Україні дощитиме, подекуди грози. Температура повітря вдень підніматиметься до 28 градусів тепла у суботу, з неділі - похолодання. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, завтра помірні дощі з грозами; у півнчних, центральних та південних областях місцями значні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 17-22° на сході та південному сході країни до 28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 13-18°.
30-31 травня невеликі та помірні дощі, місцями грози; зниження температури на 3-5°.
Доповнення
На Київщині завтра помірні, вночі місцями значні дощі з грозами.
Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.