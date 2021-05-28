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Синоптики дали прогноз на вихідні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На вихідних в Україні дощитиме, подекуди грози. Температура повітря вдень підніматиметься до 28 градусів тепла у суботу, з неділі - похолодання. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на вихідні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, завтра помірні дощі з грозами; у півнчних, центральних та південних областях місцями значні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 17-22° на сході та південному сході країни до 28°; у західних областях вночі 6-11°, вдень 13-18°.

30-31 травня невеликі та помірні дощі, місцями грози; зниження температури на 3-5°.

Доповнення

На Київщині завтра помірні, вночі місцями значні дощі з грозами.

Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

Українські Національні Новини

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