Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На выходных в Украине пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла в субботу, с воскресенья - похолодание. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, завтра умеренные дожди с грозами; в северных, центральных и южных областях местами значительные дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 17-22° на востоке и юго-востоке страны до 28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°.
30-31 мая небольшие и умеренные дожди, местами грозы; снижение температуры на 3-5°.
Дополнение
В Киевской области завтра умеренные, ночью местами значительные дожди с грозами.
Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.