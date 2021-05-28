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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29844 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз на выходные

Киев • УНН

 • 16509 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На выходных в Украине пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла в субботу, с воскресенья - похолодание. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на выходные

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, завтра умеренные дожди с грозами; в северных, центральных и южных областях местами значительные дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 17-22° на востоке и юго-востоке страны до 28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°.

30-31 мая небольшие и умеренные дожди, местами грозы; снижение температуры на 3-5°.

Дополнение

В Киевской области завтра умеренные, ночью местами значительные дожди с грозами.

Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

Украинские Национальные Новости

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