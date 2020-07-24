Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На вихідних, 25-26 липня, у низці областей України пройдуть короткочасні дощі, найближчими днями стане спекотніше - температура сягатиме подекуди 36 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі з грозами, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Температура завтра вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°, 26-27 липня в Україні, крім заходу та північного сходу, вночі 14-20°, вдень 27-32°, у південній частині до 36°.
24 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.