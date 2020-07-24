Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На выходных, 25-26 июля, в ряде областей Украины пройдут кратковременные дожди, в ближайшие дни станет жарче - температура достигнет иногда 36 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди с грозами, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Температура завтра ночью 10-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южных и Днепропетровской областях до 31°, 26-27 июля в Украине, кроме запада и северо-востока, ночью 14-20°, днем 27-32°, в южной части до 36°.
24 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-26°; в Днепре в пределах Киева 23°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.