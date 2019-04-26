Синоптики дали прогноз на початок травня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Травень в Україні почнеться з дощів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"1 травня часом дощі, місцями грози. Температура вночі 5-11°, на півночі Лівобережжя місцями 2-4° тепла; вдень 10-16°, на півдні країни до 21°. З 2 по 6 травня коливання температури: вночі переважно 1-7° тепла (в Україні, крім південної частини, на поверхні грунту імовірні заморозки), 4-5 травня 4-10° тепла; вдень 12-18°, 4 травня на більшій частині території України, 5 травня на півдні та сході країни 17-23°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.
Як повідомляв УНН, завтра у західних, вдень і в північних областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті 28-29 квітня значні дощі.