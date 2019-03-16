Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На початку наступного тижня очікується нестійка погода: тоді як у понеділок очікується погода без опадів, у вівторок по Україні знову дощитиме. Про це УНН повідомили у Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в Україні очікується нестійка погода: у неділю вночі у більшості областей, вдень на сході країни і в карпатському регіоні дощ (на сході та в Карпатах з мокрим снігом), у понеділок в Україні без опадів, у вівторок у західних, північних та центральних областях знову дощ", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний з переходом на південний, 7-12 м/с, найближчої ночі місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 0-6° тепла, у східних і центральних областях місцями 1-3° морозу; вдень 7-13° тепла, завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у понеділок місцями у південних, центральних та північних областях 14-17°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.