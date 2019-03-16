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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз на начало следующей недели

Киев • УНН

 • 16840 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В начале следующей недели ожидается неустойчивая погода: если в понедельник ожидается погода без осадков, то во вторник по Украине снова будут дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на начало следующей недели

"В ближайшие трое суток в Украине ожидается неустойчивая погода: в воскресенье ночью в большинстве областей, днем на востоке страны и в карпатском регионе дождь (на востоке и в Карпатах с мокрым снегом), в понедельник в Украине без осадков, во вторник в западных, северных и центральных областях снова дождь", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ближайшей ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, в восточных и центральных областях местами 1-3° мороза; днем 7-13° тепла, завтра на Прикарпатье и Закарпатье, в понедельник местами в южных, центральных и северных областях 14-17°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.

Украинские Национальные Новости

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