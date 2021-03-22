Синоптики дали прогноз до середини тижня: сніг та дощі затримаються
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Мокрий сніг та дощі ще цього тижня триватимуть в Україні, 23-25 березня буде прохолодно - температура повітря підніметься місцями лише до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"23 березня вночі у південно-східній частині та на Одещині помірний мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ", - зазначають синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.
24-25 березня у західних та північних областях без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ, 25 березня подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла. 24 березня в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Погода у Києві та області
23 березня по Києву вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.