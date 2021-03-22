Синоптики дали прогноз до середины недели: снег и дожди задержатся
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мокрый снег и дожди еще на этой неделе будут продолжаться в Украине, 23-25 марта будет прохладно - температура воздуха поднимется местами лишь до 7 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
"23 марта ночью в юго-восточной части и в Одесской области умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь", - отмечают синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.
24-25 марта в западных и северных областях без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла; на остальной территории умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь, 25 марта местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла. 24 марта в Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.
Погода в Киеве и области
23 марта по Киеву ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не приишла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.