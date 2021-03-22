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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41091 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59231 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107000 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142826 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194550 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192980 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278850 просмотра

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Синоптики дали прогноз до середины недели: снег и дожди задержатся

Синоптики дали прогноз до середины недели: снег и дожди задержатся

Киев  •  УНН

 • 30345 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Мокрый снег и дожди еще на этой неделе будут продолжаться в Украине, 23-25 марта будет прохладно - температура воздуха поднимется местами лишь до 7 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

"23 марта ночью в юго-восточной части и в Одесской области умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь", - отмечают синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

24-25 марта в западных и северных областях без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла; на остальной территории умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь, 25 марта местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла. 24 марта в Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

23 марта по Киеву ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не приишла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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