Синоптики дали прогноз до кінця робочого тижня: де вдарить мороз

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У наступні дві доби в Україні опади стихнуть, а у п'ятницю прогнозується сніжна погода, на заході - з дощем. Сильні морози - до 15 градусів із позначкою "мінус" вночі - вдарять у північно-східних та східних областях, на заході мороз дещо спаде 12 березня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

У наступні дві доби, 10-11 березня, переважно без опадів; 12 березня в Україні, крім сходу, часом сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Температура вночі 5-11° морозу, у північно-східних та східних областях до 15° морозу, 12 березня у західних областях 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни 2-7° тепла.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. На дорогах подекуди слизько. Температура вночі 6-9° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.

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