Синоптики дали прогноз до конца рабочей недели: где ударит мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В последующие двое суток в Украине осадки стихнут, а в пятницу прогнозируется снежная погода, на западе - с дождем. Сильные морозы - до 15 градусов с отметкой "минус" ночью - ударят в северо-восточных и восточных областях, на западе мороз несколько спадет 12 марта. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В последующие двое суток, 10-11 марта, без осадков; 12 марта в Украине, кроме востока, временами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью 5-11° мороза, в северо-восточных и восточных областях до 15° мороза, 12 марта в западных областях 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны 2-7° тепла.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. На дорогах местами скользко. Температура ночью 6-9° мороза, днем 0-2° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.