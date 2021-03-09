Синоптики дали прогноз до конца рабочей недели: где ударит мороз

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58882 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80119 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111673 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147074 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196752 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В последующие двое суток в Украине осадки стихнут, а в пятницу прогнозируется снежная погода, на западе - с дождем. Сильные морозы - до 15 градусов с отметкой "минус" ночью - ударят в северо-восточных и восточных областях, на западе мороз несколько спадет 12 марта. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

В последующие двое суток, 10-11 марта, без осадков; 12 марта в Украине, кроме востока, временами снег, в западных областях с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью 5-11° мороза, в северо-восточных и восточных областях до 15° мороза, 12 марта в западных областях 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, завтра на Закарпатье, 11-12 марта на западе и юге страны 2-7° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах местами скользко. Температура ночью 6-9° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.

Украинские Национальные Новости

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