Синоптики дали дощовий прогноз на сьогодні: де очікувати опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні на частині України очікуються опади, удень триматиметься плюсова температура, місцями буде вітряно. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 20 січня у західних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в Карпатському регіоні значні опади; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.
На решті території країни без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині 10-15°; на сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
В Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.