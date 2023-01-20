Синоптики дали дождливый прогноз на сегодня: где ожидать осадков

Детали

По прогнозу синоптиков, 20 января в западных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Карпатском регионе значительные осадки; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

На остальной территории страны без осадков, лишь в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла, в южной части 10-15°; на востоке страны ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Украине, кроме западных и большинства северных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.