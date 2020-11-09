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Синхронізація з європейською системою ENTSO-E відбувається згідно з планом - Буславець

Синхронізація з європейською системою ENTSO-E відбувається згідно з планом - Буславець

Київ • УНН

 • 11853 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Підготовка синхронізації України з європейською системою ENTSO-E йде згідно з планом. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на зустрічі з Послом Литви Вальдемарасом Сарапінасом, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ольга Буславець наголосила на тому, що синхронізація з європейською системою ENTSO-E є пріоритетом для України, і наразі підготовка до цього відбувається відповідно до затвердженого плану", - йдеться у повідомленні.

Також очільниця Міненерго поінформувала про затвердження прогнозного балансу електроенергії на 2021 рік, в якому не передбачено імпорт або експорт з Білорусі та Росії.

Окрім того анонсовано намір підписати Технічну Угоду щодо приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.

"Це дозволить залучити досвід передових країн та посилити нашу енергетичну безпеку", - уточнила Буславець.

Очільниця Міненерго також наголосила на тому, що наразі здійснюється активна робота з посилення кібербезпеки енергетичного сектору України.

Загалом сторони обговорили перспективні напрямки в енергетичній галузі України: розвиток відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності, воднева енергетика, смарт-технології.

Окремо зупинилися на можливій співпраці України і Литви у сфері відновлюваної енергетики, зокрема, розвитку потенціалу біосировини, і домовилися продовжувати конструктивний діалог в цьому питанні.

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