Синхронізація з європейською системою ENTSO-E відбувається згідно з планом - Буславець
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Підготовка синхронізації України з європейською системою ENTSO-E йде згідно з планом. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на зустрічі з Послом Литви Вальдемарасом Сарапінасом, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ольга Буславець наголосила на тому, що синхронізація з європейською системою ENTSO-E є пріоритетом для України, і наразі підготовка до цього відбувається відповідно до затвердженого плану", - йдеться у повідомленні.
Також очільниця Міненерго поінформувала про затвердження прогнозного балансу електроенергії на 2021 рік, в якому не передбачено імпорт або експорт з Білорусі та Росії.
Окрім того анонсовано намір підписати Технічну Угоду щодо приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.
"Це дозволить залучити досвід передових країн та посилити нашу енергетичну безпеку", - уточнила Буславець.
Очільниця Міненерго також наголосила на тому, що наразі здійснюється активна робота з посилення кібербезпеки енергетичного сектору України.
Загалом сторони обговорили перспективні напрямки в енергетичній галузі України: розвиток відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності, воднева енергетика, смарт-технології.
Окремо зупинилися на можливій співпраці України і Литви у сфері відновлюваної енергетики, зокрема, розвитку потенціалу біосировини, і домовилися продовжувати конструктивний діалог в цьому питанні.