Сінгапур назвав вартість саміту лідерів США і КНДР

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Влада Сінгапуру повідомила, що витратила 16,3 мільйона сінгапурзьких доларів (12 млн дол. США) на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ країни Вівіана Балакрішнана, велика частина грошей пішла на охорону. При цьому він не повідомив більш детальної інформації.

Раніше прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун оцінив вартість заходу у Сінгапурі в 20 мільйонів доларів. Міністр закордонних справ країни сказав, що це включає вартість готельного номера Кім Чен Ина.

Ці повідомлення викликало гнів з боку деяких сінгапурців в соціальних мережах.

Експерти з маркетингу заявили, що реклама, отримана від проведення саміту, може бути для Сінгапуру більш ніж в 10 разів цінніша.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели по три дні в Сінгапурі для проведення саміту 12 червня, де вони взяли на себе зобов'язання працювати над припиненням ядерної програми Північної Кореї та поліпшенням зв'язків.

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