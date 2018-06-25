Сінгапур назвав вартість саміту лідерів США і КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Влада Сінгапуру повідомила, що витратила 16,3 мільйона сінгапурзьких доларів (12 млн дол. США) на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами міністра закордонних справ країни Вівіана Балакрішнана, велика частина грошей пішла на охорону. При цьому він не повідомив більш детальної інформації.
Раніше прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун оцінив вартість заходу у Сінгапурі в 20 мільйонів доларів. Міністр закордонних справ країни сказав, що це включає вартість готельного номера Кім Чен Ина.
Ці повідомлення викликало гнів з боку деяких сінгапурців в соціальних мережах.
Експерти з маркетингу заявили, що реклама, отримана від проведення саміту, може бути для Сінгапуру більш ніж в 10 разів цінніша.
Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели по три дні в Сінгапурі для проведення саміту 12 червня, де вони взяли на себе зобов'язання працювати над припиненням ядерної програми Північної Кореї та поліпшенням зв'язків.