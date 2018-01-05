Сім'я Луценків отримала від сина подарунок за 170 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина нардеп Ірина Луценко отримали від старшого сина Олександра подарунок вартістю 170 тисяч гривень. Відповідні майнові зміни зазначені у декларації Генпрокурора в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
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Зокрема, зазначено, що Олександр Луценко зробив батькам подарунок у негрошовій формі вартістю 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8 млн 797 тис. 630 грн доходів від відчуження нерухомого майна.