Сімнадцять закинутих шайб: український клуб встановив рекорд сезону УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 17-му турі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги "Донбас" на своєму льоду приймав "Динамо", інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Головний аутсайдер сезону не зміг нав'язати боротьби чинному чемпіону, який проводив перший домашній матч за останній місяць.
5 шайб у першому періоді і 8 у другому - так результативно команда Сергія Вітера в нинішньому сезоні ще не грала. Навіть, коли все в грі було ясно, хокеїсти все одно не зупинялися, а продовжували різноманітно атакувати ворота суперника, який встиг змінити голкіпера після 13-й пропущеної шайби.
"Донбас" у свою чергу також дав пограти двом воротарям: 40 хвилин в матчі провів Богдан Дьяченко та 20 - Олександр Качула.
Крім того, що донеччани грали максимально результативно – 17:0. Так, в цій грі голами відзначилися відразу 12 різних польових гравців. Найрезультативнішими стали Максим Разумов (2 шайби + 2 гольові передачі), Олег Шишлянніков (2 + 2) і Ілля Коренчук (1 + 3).
За кількістю закинутих шайб "Донбас" в турнірній таблиці наздогнав "Дніпро" (по 79).
Зауважимо, що "Донбас" набрав 32 очки і йде тільки третім, поступаючись на 2 бали "Дніпру" і на 12 "Кременчуку".