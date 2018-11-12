Сім голів та вилучення: "Барселона" зазнала другої поразки в Прімері

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Каталонська “Барселона” не змогла здобути залікових балів у 12 турі чемпіонату Іспанії у матчі проти “Бетісу”, передає кореспондент УНН.

На перерву команди пішли за переваги гостей в два м’ячі. Результативні удари на рахунку Хуніора та 37-річного ветерана Хоакіна.

На гол Мессі в середині другого тайму “Бетіс” відповів взяттям воріт Ло Селсо, коли Тер Штеген припустився помилки і не зумів руками відбити м’яч. Артуро Відаль повернув інтригу у гру на 79 хвилині, але Серхіо Каналес знову вивів гостей вперед на два м’ячі — 2:4.

Мессі вдалося забити в додатковий час, що не врятувало господарів від фіаско — 3:4.

Примітно, що останні 10 хвилин “блаугранос” грали у меншості — червона картка у Ракітіча.

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