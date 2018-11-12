Семь голов и изъятие: "Барселона" потерпела второе поражение в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Каталонская “Барселона” не смогла получить зачетных баллов в 12 туре чемпионата Испании в матче против “Бетиса”, передает корреспондент УНН.
На перерыв команды ушли с преимуществом гостей в два мяча. Результативные удары на счету Хуниор и 37-летнего ветерана Хоакина.
На гол Месси в середине второго тайма “Бетис” ответил взятием ворот Ло Селсо, когда Тер Штеген допустил ошибку и не сумел руками отбить мяч. Артуро Видаль вернул интригу в игру на 79 минуте, но Серхио Каналес снова вывел гостей вперед на два мяча — 2:4.
Месси удалось забить в дополнительное время, не спасло хозяев от фиаско — 3:4.
Примечательно, что последние 10 минут “блаугранос” играли в меньшинстве — красная карточка в Ракитича.