Сільського голову на Донеччині судитимуть за три тис. дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Одного з сільських голів Бахмутського району судитимуть за отримання трьох тисяч доларів хабара, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у липні 2015 року голова однієї із сільських рад вимагав та отримав від двох громадян 3000 доларів хабара.
За вказану суму він обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо отримання земельних ділянок на території сільської ради, які планувалося використовувати під будівництво.
Посадовця було затримано у службовому кабінеті під час отримання хабара.
Обвинувачуваному загрожує до 10 років позбавлення волі.