Сельского голову в Донецкой области будут судить за 3 тыс. долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Одного из сельских голов Бахмутского района будут судить за получение 3 тысяч долларов взятки, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в июле 2015 года голова одного из сельских советов требовал и получил от двух граждан 3 тысячи долларов взятки.
За указанную сумму он обещал помочь в решении вопроса о получении земельных участков на территории сельского совета, которые планировалось использовать под строительство.
Голова был задержан в служебном кабинете при получении взятки.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.