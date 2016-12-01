Сельского голову в Донецкой области будут судить за 3 тыс. долл. взятки

Установлено, что в июле 2015 года голова одного из сельских советов требовал и получил от двух граждан 3 тысячи долларов взятки.

За указанную сумму он обещал помочь в решении вопроса о получении земельных участков на территории сельского совета, которые планировалось использовать под строительство.

Голова был задержан в служебном кабинете при получении взятки.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.