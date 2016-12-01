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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Сельского голову в Донецкой области будут судить за 3 тыс. долл. взятки

Киев • УНН

 • 7550 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Одного из сельских голов Бахмутского района будут судить за получение 3 тысяч долларов взятки, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Сельского голову в Донецкой области будут судить за 3 тыс. долл. взятки

Установлено, что в июле 2015 года голова одного из сельских советов требовал и получил от двух граждан 3 тысячи долларов взятки.

За указанную сумму он обещал помочь в решении вопроса о получении земельных участков на территории сельского совета, которые планировалось использовать под строительство.

Голова был задержан в служебном кабинете при получении взятки.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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